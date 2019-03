Thailandia: cinque candidati in prima fila in vista delle elezioni di domenica (9)

- I 77 partiti politici che si affronteranno tra due settimane, per aggiudicarsi i 500 seggi della Camera bassa del parlamento, hanno ricalibrato almeno in parte i loro messaggi elettorali proprio sulle questioni economiche, nel tentativo di capitalizzare l’insoddisfazione dell’elettorato. I partiti che prenderanno parte all’elezione generale rientrano in tre vasti schieramenti: quello delle forze pro-giunta; quello dei partiti anti-giunta e pro-democrazia, che fanno riferimento agli ex premier Thaksin e Yingluck Shinawatra. E i partiti vicini all’establishment burocratica e amministrativa del paese, che al momento non hanno scelto un campo preciso. Il principale partito conservatore pro-establishment, il Partito democratico, è stato spinto però proprio dal malessere economico diffuso a formulare una critica indiretta alla giunta: “E’ chiaro che la prestazione economica sia stata deludente. Molte persone nelle aree rurali e nel settore agricolo hanno visto calare i loro redditi negli ultimi quattro anni”, ha detto l’ex premier e leader del partito, Abhist Vejjajiva. (segue) (Fim)