Thailandia: cinque candidati in prima fila in vista delle elezioni di domenica (10)

- I partiti pro-giunta, però, possono contare sulle nuove norme elettorali e sulla sponda della magistratura per mantenere un controllo almeno parziale sul parlamento. La Corte Costituzionale ha sancito la scorsa settimana lo scioglimento forzoso del partito Thai Raksa Chart, “reo” di aver candidato alla premiership la principessa Ubolratana, in violazione della legislazione della giunta che vieta il coinvolgimento nella politica della famiglia reale thailandese. I 13 membri esecutivi del partito saranno interdetti dalla politica per 10 anni; il principale stratega elettorale e uno dei volti principali del partito Chaturon Chaisang, non è interessato dall’interdizione decennale, ma non potrà prendere parte alle imminenti elezioni. La sentenza giunge in risposta a una mozione presentata il 13 febbraio dalla Commissione elettorale del paese. Il leader del partito Thai Raksa Chart, Preechapol Pongpanchin, ha commentato il verdetto in lacrime: “Rispettiamo il volere del re”, ha detto il politico, “ma sono profondamente addolorato da questa decisione”. (Fim)