Malesia: premier Mahathir anticipa possibile quotazione di aziende pubbliche

- Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, ha dichiarato oggi che Kuala Lumpur potrebbe ricorrere alla quotazione sul mercato di aziende pubbliche come fonte accessoria per il consolidamento delle entrate e della posizione fiscale dello Stato. Mahathir è tornato ad accusare il suo predecessore, Najib Razak, per aver sobbarcato sulle spalle del paese debito e obbligazioni dal valore complessivo superiore a mille miliardi di ringgit (333 miliardi di dollari). Una commissione di esperti istituita dal governo continua a studiare misure per l’abbattimento del debito pubblico, come “l’identificazione di opportunità potenziali per la monetizzazione degli asset, il che significa che aziende statali mature non quotate potrebbero essere immesse sul mercato azionario”, ha spiegato Mahathir. Le aziende pubbliche potrebbero anche cedere quote azionarie, ha aggiunto il premier, nel corso di una conferenza di investitori a Kuala Lumpur. (segue) (Fim)