Malesia: premier Mahathir anticipa possibile quotazione di aziende pubbliche (2)

- “I principi guida chiave per la monetizzazione di qualunque nostro asset è che la cessione o la monetizzazione non debba mai avvenire a prezzi di liquidazione, e che qualsiasi cessione di azioni, monetizzazione di asset, asta o altre misure debbano essere effettuate secondo modalità ordinate”, ha detto Mahathir, che sinora non ha citato alcuna azienda in particolare, né fornito alcuna tempistica. Il fondo sovrano della Malesia, Khazanah Nasional Bhd, ha annunciato questo mese una nuova strategia, spiegando che d’ora in poi si concentrerà sul ruolo di “produttore di utili reali a lungo termine” per lo Stato tramite investimenti commerciali. (segue) (Fim)