Malesia: premier Mahathir anticipa possibile quotazione di aziende pubbliche (5)

- Le pessime prestazioni finanziarie di Malaysia Airlines hanno contribuito a trascinare in rosso il bilancio complessivo di Khazanah Nasional, che è un contribuente di primissimo piano del bilancio statale malese. Il fondo sovrano ha subito perdute per 6,27 miliardi di ringgit (1,54 miliardi di dollari) al lordo di tasse e dividendi nel 2018, a causa della svalutazione permanente di asset chiave. Il fondo sovrano ha anche aumentato del 50 per cento i dividendi versati al governo malese rispetto al 2017, portandoli a 1,5 miliardi di ringgit in risposta alla domanda sempre più pressante di ritorni sugli investimenti. Lo scorso anno Khazanah ha ottenuto dividendi totali per 2,8 miliardi di ringgit, in calo del 10 per cento su base annua, mentre le riduzioni di valore permanenti di asset e partecipazioni sono triplicate a 7,3 miliardi di ringgit. (segue) (Fim)