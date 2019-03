Malesia: premier Mahathir anticipa possibile quotazione di aziende pubbliche (6)

- La quota detenuta dal fondo nella compagnia di bandiera malese Malayasia Airlines, al centro di un difficoltoso tentativo di rilancio, rappresenta da sola la metà delle riduzioni di valore messe a bilancio dal fondo. L’ad del fondo sovrano, Shahril Ridza Ridzuan, ha definito le perdite una battuta d’arresto temporanea, e si è detto convinto che Khazanah tornerà in attivo nel 2019. Il fondo ha anche annunciato un piano per la suddivisione in due entità separate: un fondo di natura prettamente commerciale, che si concentrerà sul ritorno da investimenti e partecipazioni; e un “portafoglio strategico” che verrà gestito in accordo alle politiche governative. I dati, però, rappresentano un ulteriore colpo ai tentativi di Kuala Lumpur di ripristinare la salute fiscale dello Stato. (segue) (Fim)