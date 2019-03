Malesia: premier Mahathir anticipa possibile quotazione di aziende pubbliche (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia è scivolata in una fase di deflazione a gennaio, per la prima volta dalla crisi globale del 2009. L’indice dei prezzi al consumo è calato dello 0,7 per cento il mese scorso, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli economisti interpellati da “Bloomberg” avevano previsto un calo dei prezzi più contenuto, nell’ordine dello 0,4 per cento. La contrazione dei prezzi riflette soprattutto il deprezzamento dei carburanti. Il governo malese ha recentemente modificato il sistema dei sussidi ai carburanti, introducendo aggiustamenti settimanali per riflettere più accuratamente le fluttuazioni globali dei prezzi del petrolio greggio. L’introduzione di queste modifiche ha portato a gennaio ad un calo dei prezzi di trasporto del 7,8 per cento su base annua. A dispetto del calo complessivo dei prezzi, il governo malese teme che i comuni cittadini non abbiano ancora avvertito direttamente gli effetti della minore pressione inflattiva. Il ministro delle Finanze, Lim Guan Eng, ha dichiarato che il governo sta valutando come garantire che il calo dell’indice dei prezzi conduca ad un calo concreto del costo della vita. (segue) (Fim)