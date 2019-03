Malesia: premier Mahathir anticipa possibile quotazione di aziende pubbliche (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Malesia è aumentata del 3,4 per cento nel mese di dicembre, battendo le previsioni degli analisti grazie soprattutto alla ripresa del settore minerario. Il Dipartimento di statistica malese ha pubblicato il dato ufficiale nella giornata di ieri. Il dato è superiore al 3 per cento previsto in media dagli economisti consultati dal quotidiano “Nikkei”, e al 2,5 per cento registrato nel mese di novembre. L’aumento della produzione industriale malese nell’arco dell’intero 2018 è stato pari al 3,1 per cento, il dato più basso da otto anni a questa parte. Il calo della domanda globale grava sugli stabilimenti industriali malesi, perlopiù orientati all’export. (segue) (Fim)