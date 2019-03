Malesia: premier Mahathir anticipa possibile quotazione di aziende pubbliche (9)

- L’indice dei direttori agli acquisti (pmi) del settore manifatturiero della Malesia si è attestato in territorio negativo a gennaio, per il quarto mese consecutivo. L’indice ha segnato un aumento, dai 46,8 punti del mese di dicembre a 47,9, ma è rimasto sotto la soglia dei 50 punti, a indicare un deterioramento delle condizioni operative del settore. L’output delle aziende, gli affari e le esportazioni hanno segnato un calo nel corso del mese appena trascorso; le aziende, però, esprimono generale ottimismo in merito all’evoluzione del quadro economico nei prossimi 12 mesi. Secondo Joe Hayes, economista di Ihs Markit – la società che cura il sondaggio mensile degli operatori economici – il calo delle esportazioni “è attribuibile alla debolezza dei mercati di Cina, Giappone e Corea del Sud”. La riduzione delle scorte di magazzino e dei costi di imput, ha aggiunto Hayes, indicano una prosecuzione della congiuntura negativa nel breve termine. (segue) (Fim)