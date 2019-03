Malesia: premier Mahathir anticipa possibile quotazione di aziende pubbliche (10)

- Il governo della Malesia ha tentato di rassicurare gli investitori a gennaio, dopo una serie di rapporti critici in merito allo stato dell’economia di quel paese e al declassamento del rating del suo mercato azionario da parte di Nomura. La banca d’investimento giapponese ha annunciato il declassamento in un rapporto di strategia azionaria pubblicato all’inizio di gennaio, cambiando il proprio giudizio da “neutrale” a “sottopeso” a causa di “scarse prospettive di crescita dei rendimenti dovute a valutazioni elevate e la mancanza di riforme espansive degne di nota”. Il ministro delle Finanze della Malesia, Lim Guan Eng, ha contestato l’analisi di Nomura: “la previsione secondo cui il deficit fiscale del 2018 si deteriorerà al 3,9 per cento del pil è semplicemente non veritiera”, ha detto il ministro, ribadendo l’obiettivo ufficiale del governo di un rapporto deficit-pil al 3,7 per cento. “Sino a quando il prezzo del petrolio rimarrà tra i 50 e i 70 dollari al barile, non c’è alcuna necessità di rivedere il bilancio”, ha aggiunto il ministro. Goldman Sachs ha previsto ieri che il prezzo medio al barile del petrolio brent sarà di 62,50 dollari nel corso del 2019. (Fim)