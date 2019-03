Penisola coreana: consigliere presidente Moon chiede azioni concrete a Pyongyang

- La Corea del Nord dovrebbe intraprendere “azioni concrete” verso la rinuncia al proprio arsenale atomico, per spezzare lo stallo nei negoziati con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Moon Chung-in, consigliere speciale per la sicurezza nazionale del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, commentando il precario stato del processo di denuclearizzazione della Penisola coreana dopo il summit di Hanoi dello scorso febbraio. Il funzionario ha commentato i recenti rapporti d’intelligence che fanno supporre il riavvio di preparativi per un test balistico da parte della Corea del Nord: un lancio di qualunque tipo, avverte Moon, sarebbe “disastroso”, e produrrebbe “un esito catastrofico”: la vanificazione dei progressi negoziali conseguiti nell’arco del 2018 e il ritorno a una situazione pre-bellica come quella dell’anno precedente. Il consigliere del presidente sudcoreano ha ribadito che l’obiettivo di Seul resta la realizzazione di una “Penisola coreana libera dalle armi nucleari, pacifica e prospera”, ed ha avvertito che la Corea del Sud non accetterebbe alcuna intesa pacifica con una Corea del Nord armata di testate nucleari. (segue) (Git)