Penisola coreana: consigliere presidente Moon chiede azioni concrete a Pyongyang (3)

- La Corea del Nord sta soppesando una sospensione dei colloqui sulla denuclearizzazione con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato venerdì il viceministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui, in un nuovo segnale di allontanamento tra i due interlocutori dopo il summit fallimentare dello scorso febbraio ad Hanoi. Pyongyang non ha intenzione di cedere alle richieste degli Stati Uniti per una denuclearizzazione completa immediata, né di partecipare a negoziati sulla base di tale presupposto, ha dichiarato Choe nel corso di una conferenza stampa a Pyongyang Il viceministro ha anticipato che presto il leader nordcoreano, Kim Jong-un, farà un annuncio pubblico per chiarire la propria posizione riguardo i colloqui con gli Stati Uniti. (segue) (Git)