Penisola coreana: consigliere presidente Moon chiede azioni concrete a Pyongyang (5)

- Il summit di Hanoi, sostiene l’editoriale, è servito a dimostrare la determinazione di Pyongyang a rispondere alla domanda della comunità internazionale di superare il confronto militare e lavorare per “la pace e la stabilità”. “Il nostro impegno a muovere verso la completa denuclearizzazione resta saldo”, scrive “Uriminzokkiri”. “Come esibito dal rapido miglioramento delle relazioni inter-coreano lo scorso anno, una volta deciso di agire, non c’è nulla da parte nostra che non possa essere fatto per giungere a benefici reciproci”. I media nordcoreani insistono da giorni nel chiedere agli Usa un ripensamento in merito all’offerta di Pyongyang: tale insistenza dimostra, secondo gli esperti sudcoreani, che il Nord è ancora intenzionato a proseguire il processo negoziale, nonostante il fallimento del summit di Hanoi. Al contempo, i media del Nord hanno ripreso gli inviti all’”autosufficienza” e alla “modernizzazione” in risposta alle sanzioni di “forze ostili”, richiami propagandistici che i medesimi esperti giudicano tesi a rafforzare la disciplina interna. (segue) (Git)