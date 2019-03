Penisola coreana: consigliere presidente Moon chiede azioni concrete a Pyongyang (7)

- L’inquilino della Casa Bianca ha ammesso però che permane “un divario” tra le “visioni” dei due paesi in merito al processo di denuclearizzazione della Corea del Nord. “In ultima analisi, io e il segretario (di Stato) Pompeo abbiamo ritenuto che non fosse il caso di firmare nulla”, ha detto Trump. “Si è trattato delle sanzioni. Fondamentalmente, volevano che le sanzioni fossero revocate nella loro interezza, e questa è una cosa che non possiamo fare”, ha dichiarato Trump. “Si sono detti disponibili a misure di denuclearizzazione significative, ma non potevamo rinunciare alle sanzioni in cambio di un impegno simile”, ha aggiunto il presidente. Kim avrebbe offerto lo smantellamento del principale sito nucleare nordcoreano, quello di Yongbyon, ma secondo Trump “non era abbastanza”. Il presidente Usa ha fatto capire che il nodo dei siti nucleari segreti nordcoreani ha impedito il raggiungimento di una soluzione condivisa. (segue) (Git)