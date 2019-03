Penisola coreana: consigliere presidente Moon chiede azioni concrete a Pyongyang (8)

- “C’è indubbiamente un gap. Noi non possiamo rinunciare alle sanzioni (in assenza di una denuclearizzazione completa), e lui (il leader nordcoreano) vuole denuclearizzare, ma in aree che francamente, sono meno importanti di quelle che noi vogliamo. Che ci crediate o meno, conosciamo quel paese molto bene. Conosciamo ogni centimetro di quel paese, e dobbiamo ottenere il necessario”, ha dichiarato il presidente Usa, che durante la conferenza stampa ha fatto riferimento a un sito nordcoreano segreto per l’arricchimento dell’uranio. Il segretario di Stato Pompeo, che ha preso parte alla conferenza stampa assieme al presidente, ha spiegato che progressi importanti sono stati compiuti prima e durante il summit, ma che in ultima analisi, Pyongyang non si è avvicinata abbastanza alle priorità di Washington. (segue) (Git)