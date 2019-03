Penisola coreana: consigliere presidente Moon chiede azioni concrete a Pyongyang (9)

- “Abbiamo chiesto (a Kim) di fare di più, ma non era pronto”, ha dichiarato il segretario di Stato, che però si è detto soddisfatto della comprensione reciproca raggiunta dai negoziatori e dai leader dei due paesi. Nel corso della conferenza stampa, Trump ha riferito che il leader nordcoreano si è detto pronto a rinunciare al sito di Yongbyon, dove ha sede l’unico reattore nucleare attivo della Corea del Nord. Kim avrebbe anche promesso al presidente Usa di non riprendere i test balistici e nucleari, interrotti sin dalla fine del 2017. Nei giorni precedenti il summit, e anche ieri mattina, Trump aveva sottolineato che “la rapidità per me non è importante”, e si era detto già soddisfatto del blocco dei test nordcoreani. L’esito del summit, però, rappresenta comunque uno smacco per il presidente, che contava su risultati concreti anche per rispondere al clamore sollevato sul piano domestico dalla testimonianza parlamentare del suo ex avvocato, Michael Cohen. (Git)