Imprese: i fornitori cinesi di Apple superano per la prima volta quelli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronix ha anticipato che i dati relativi al quarto trimestre 2018 segneranno il primo calo degli utili da due anni a questa parte, mentre Lg Electronics prevede addirittura un crollo degli utili dell’80 per cento nello stesso periodo. Le esportazioni di chip sudcoreani verso la Cina e Hong Kong sono calate del 19 per cento a dicembre, mentre il totale delle esportazioni Taiwanesi verso le medesime destinazioni sono calate del 9,9 per cento. Circa il 40 per cento delle esportazioni di Taiwan hanno per destinataria la Cina. (segue) (Cip)