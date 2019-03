Imprese: i fornitori cinesi di Apple superano per la prima volta quelli Usa (5)

- Foxconn, il principale dei fornitori degli iPhone di Apple, ha visto calare il proprio fatturato di oltre l’8 per cento su base annua nel mese di dicembre, di pari passo con la contrazione del settore tecnologico di Taiwan per la prima volta da 10 mesi a questa parte. L’azienda taiwanese, così come gli altri fornitori del colosso di Cupertino, avverte gli effetti del calo della domanda globale degli iPhone. A dicembre il volume d’affari delle 19 grandi aziende tecnologiche taiwanesi ha segnato un calo complessivo dell’1,32 per cento su base annua, a 1.220 miliardi di nuovi dollari di Taiwan (398,39 miliardi di dollari), interrompendo una crescita costante del fatturato che proseguiva dallo scorso febbraio. Tenuto conto degli effetti distorsivi del nuovo anno cinese, il calo su base annua è il primo da novembre 2016. (segue) (Cip)