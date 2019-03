Imprese: i fornitori cinesi di Apple superano per la prima volta quelli Usa (6)

- L’impatto del taglio del 10 per cento della produzione degli iPhone pianificato da Apple per il primo trimestre 2019 si sta già riverberando sui fornitori del colosso tecnologico di Cupertino, che negli ultimi mesi ha subito il calo delle vendite sul mercato cinese, ca cui trae un fatturato annuo di 160 miliardi di dollari. I nuovi modelli di iPhone, che raggiungono prezzi unitari di 1.700 dollari, destano minore interesse rispetto ai modelli precedenti, meno costosi. Anche in Giappone e negli Stati Uniti, gli utenti di iPhone utilizzano i loro vecchi modelli più a lungo rispetto al passato. (segue) (Cip)