Imprese: i fornitori cinesi di Apple superano per la prima volta quelli Usa (7)

- Stando a fonti informate cintate dal quotidiano “Nikkei”, alla fine di dicembre Apple ha chiesto ai propri fornitori taiwanesi di ridurre la produzione di iPhone in programma per il primo trimestre 2019. Il taglio della produzione programmate è il secondo nell’arco di due mesi, e sarebbe giunta prima dell’annuncio a sorpresa del 2 gennaio in merito al fatturato del trimestre ottobre-dicembre, che è ammontato a 84 miliardi di dollari, contro gli 89-93 miliardi previsti. La revisione della guidance è la prima operata da Apple da 16 anni a questa parte. (segue) (Cip)