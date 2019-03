Imprese: i fornitori cinesi di Apple superano per la prima volta quelli Usa (8)

- La crisi economica in Cina e le tensioni commerciali degli Stati Uniti hanno portato a un calo delle vendite dell'iPhone e costretto il gigante statunitense Apple a rivedere la guidance per il quarto trimestre dello scorso anno, con un fatturato attestatosi a circa 84 miliardi di dollari. Precedentemente la società aveva dichiarato che le entrate sarebbero state comprese tra gli 89 e i 93 miliardi di dollari per il trimestre. Cook ha detto che Apple ha anticipato le sfide nei principali mercati emergenti, ma non si aspettava l'entità della decelerazione economica, specialmente in Cina. La contrazione del mercato degli smartphone della regione è stata particolarmente forte, ha affermato. (Cip)