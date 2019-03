Giappone: si dimette il presidente del Comitato olimpico Takeda (4)

- La società avrebbe legami con Papa Massata Diack, figlio di Lamine Diack, ex presidente dell’Associazione internazionale delle Federazioni di atletica leggera (Iiaf), che esercita una influenza significativa nei circoli del Cio. Proprio queste indiscrezioni hanno innescato una indagine dei procuratori francesi. L’incriminazione di Takeda giunge in un frangente delicato per le relazioni tra Giappone e Francia, complicate dall’arresto dell’ex presidente franco-libanese di Nissan Ghosn e dallo scontro di potere all’interno dell’alleanza Renault-Nissan. (Git)