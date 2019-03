Indonesia: i candidati alla presidenza si contendono il voto degli islamici conservatori

- I partiti di governo e opposizione dell’Indonesia stanno concentrando i loro sforzi di persuasione sull’elettorato islamico conservatore, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 17 aprile. La maggioranza islamica dell’Indonesia è tradizionalmente ritenuta moderata e tollerante, ma gli ultimi anni sono stati segnati da preoccupanti segnali di crescente intolleranza nei confronti delle minoranze, e da una progressiva ascesa dell’islamismo politico che, pur non essendo ancora solidamente strutturato sul piano della rappresentanza politica, pare in grado di determinare l’esito delle consultazioni nazionali tramite il suo crescente seguito presso l’opinione pubblica. L’elezione di un sindaco cristiano a Giacarta, nel 2014 – culminato con la sua condanna per blasfemia e il suo arresto – non ha fatto che esacerbare le tendenze radicali visibili soprattutto nelle aree rurali del paese. (segue) (Fim)