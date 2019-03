Indonesia: i candidati alla presidenza si contendono il voto degli islamici conservatori (2)

- Stando a un sondaggio effettuato lo scorso anno dall’Istituto di statistica dell’Indonesia, il 59 per cento della popolazione di quel paese (circa 100 milioni di persone) obietterebbe all’elezione di un presidente non musulmano: un aumento significativo rispetto al 46 per cento rilevato da un sondaggio analogo soltanto nel 2016. Il presidente uscente, Joko Widodo, è un musulmano, ma i suoi oppositori ne hanno messo in dubbio a più riprese l’ortodossia, specie in concomitanza con gli appuntamenti elettorali più importanti. Proprio queste accuse stavano per costargli l’elezione nel 2014. Nel tentativo di aumentare la propria presa sull’elettorato islamico conservatore, Widodo ha scelto come candidato alla presidenza il predicatore 76enne Ma’ruf Amin, capo del Consiglio degli Ulema dell’Indonesia. (segue) (Fim)