Indonesia: i candidati alla presidenza si contendono il voto degli islamici conservatori (3)

- I due candidati alla vicepresidenza dell’Indonesia hanno tenuto il 17 marzo scorso il loro primo e unico dibattito televisivo in vista delle elezioni presidenziali in programma il mese prossimo. Il predicatore Ma’ruf Amin, che concorre alle elezioni come vice del presidente uscente, Joko Widodo, si è confrontato con il suo avversario e vice del candidato Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, in un dibattito segnato da una generale moderazione dei toni. Amin, che lo scorso gennaio era stato criticato in occasione di un comizio assieme ai due candidati alla presidenza, per non aver quasi aperto bocca, ha in qualche modo superato le attese ieri presentando in maniera coerente la piattaforma programmatica di Widodo in materia di istruzione, impiego e altre questioni. Il predicatore, però, è mancato di mordente, ripiegando spesso sulla lettura di note scritte e non riuscendo ad articolare una critica mordente delle posizioni del suo avversario. Diversi commentatori attribuiscono però questo eccesso di moderazione alla volontà di Amin di non danneggiare la sua reputazione di predicatore musulmano. (segue) (Fim)