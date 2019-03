Indonesia: i candidati alla presidenza si contendono il voto degli islamici conservatori (4)

- Il 49enne Sandiga Uno, uomo d’affari e candidato di Subianto alla vicepresidenza, si è del resto astenuto a sua volta dall’attaccare Amin, che è ex leader del Consiglio degli Ulema indonesiani; Uno sembra aver optato a sua volta per un approccio cauto al dibattito, anche per non correre il rischio di alienare parte dell’elettorato musulmano conservatore che appoggia la candidatura di Subianto. Uno si è però permesso un attacco ad Amin sul fronte anagrafico, sottolineandone l’età avanzata – 76 anni – in contrasto con la propria, e col suo ottimo stato di salute. Stando ai commenti pubblicati dalla stampa indonesiana questa mattina, Uno non è riuscito però a capitalizzare il proprio vantaggio in termini d’immagine, limitandosi a ripetere gli slogan più noti di Subianto: dalle priorità dell’occupazione alla restrizione all’afflusso di lavoratori stranieri, che secondo il capo dell’opposizione sono responsabili di sottrarre lavoro ai cittadini indonesiani. (segue) (Fim)