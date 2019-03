Indonesia: i candidati alla presidenza si contendono il voto degli islamici conservatori (5)

- Uno è parso anche in difficoltà riguardo la sfida posta dal cronico deficit di bilancio del programma di assistenza sanitaria universale indonesiano (Bpjs): il candidato alla vicepresidenza dell’opposizione ha dichiarato per tre volte, durante il dibattito, che Subianto si impegna a “individuare le radici del problema del Bpjs entro i primi 200 giorni della sua amministrazione”, ma non ha fornito alcuna soluzione o iniziativa pratica. Amin, invece, si è perlopiù limitato a difendere i programmi avviati dall’amministrazione presidenziale in carica, citando miglioramenti nell’attuazione del programma di assistenza sanitaria e assicurando che il numero dei lavoratori stranieri in arrivo nel paese rimarrà sotto controllo. Il co-candidato di Widodo ha anche promesso che il governo introdurrà nuove misure di sostegno finanziario per gli studenti universitari, in aggiunta alle misure di welfare varate dal presidente in carica nel corso del suo primo mandato. (segue) (Fim)