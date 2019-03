Indonesia: i candidati alla presidenza si contendono il voto degli islamici conservatori (7)

- “Fate attenzione ai messaggi distruttivi tra i giovani”, ha ammonito Widodo. Non è chiaro quanto le “notizie false” abbiano davvero influito sulle dinamiche di consenso a Giava Occidentale, ma l’opposizione islamista a Widodo si è effettivamente affidata alla disinformazione in vista del voto del mese prossimo: in un video divenuto virale nelle scorso settimane, ad esempio, tre donne affermano che se rieletto, Eidodo abolirebbe l’adhan (la chiamata islamica alla preghiera) e legalizzerebbe i matrimoni omosessuali. Nei giorni scorsi la Polizia di Giava Occidentale ha individuato e arrestato le tre donne, accusate di incitazione all’odio sulla base della Legge sull’informazione e le transazioni elettroniche. (segue) (Fim)