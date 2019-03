Indonesia: i candidati alla presidenza si contendono il voto degli islamici conservatori (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi il conservatorismo islamico indonesiano è una galassia eterogenea, nella quale si inseriscono i gruppi e i movimenti più disparati: da gruppi di “vigilantes” come il Fronte dei difensori dell’Islam (Fpi) e Hizbut Tahrir Indonesia, bandito lo scorso anno dopo aver adottato come obiettivo istituzionale la fondazione di un califfato nel paese; sino a movimenti più moderati come il Partito di prosperità e giustizia, che conta anche membri nel parlamento nazionale. Questi gruppi scontano numerose divergenze di opinioni e vedute; tuttavia già in occasione delle elezioni politiche del 2014 hanno cominciato a convergere attorno alla figura dell’ex generale dell’Esercito Prabowo Subianto, che tornerà a contenere la presidenza a Joko Widodo il prossimo aprile. (Fim)