Asia: i paesi della regione in cima alla graduatoria globale della proprietà intellettuale

- Le domande internazionali di brevetti depositate nella regione asiatica hanno rappresentato oltre la metà del totale mondiale per la prima volta nel 2018, grazie al crescente contributo di paesi come Cina, India e Corea del Sud. Il dato, senza precedenti nella storia contemporanea, evidenzia il rapido aumento della presenza delle aziende asiatiche nel campo dell’innovazione globale. Il colosso dell’elettronica per le telecomunicazioni cinese Huawei Technologies è stata la prima azienda globale in assoluto per domande di brevetti depositate lo scorso anno, stando al documento pubblicato oggi dalla World Intellectual Property Organization. L’organizzazione ha contato in tutto 253mila domande di brevettazione in tutto il globo nel 2018, un aumento del 3,9 per cento rispetto all’anno precedente; il 50,5 per cento di tali domande è stato presentato da soggetti asiatici. I dati fanno riferimento alle domande di brevetto presentate in accordo al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty, Pct), firmato a Washington nel 1970. (segue) (Git)