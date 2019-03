Asia: i paesi della regione in cima alla graduatoria globale della proprietà intellettuale (2)

- Le aziende cinesi hanno superato le controparti statunitensi per numero di brevetti relativi all’intelligenza artificiale (Ia), stando a una classifica stilata da “Nikkei” e relativa al triennio 2016-2018. Nel periodo in esame, la Cina ha più che raddoppiato il numero delle proprie aziende tra le prime 50 della classifica mondiale, portandole da 8 a 19. Le aziende statunitensi mantengono le prime tre posizioni della classifica, ma gli Usa sono ora rappresentanti da 12 aziende nelle prime 50 posizioni. Ibm si mantiene in prima posizione con ben 3mila brevetti registrati, seguita da Microsoft e Google. La quarta posizione in classifica è occupata dal colosso tecnologico cinese Beidu, con 1.522 brevetti. La pubblicazione della graduatoria da parte di “Nikkei” segue l’annuncio, da parte del presidente Usa Donald Trump, dell’American Ai Initiative, che punta a intensificare la ricerca e lo sviluppo Usa nel settore, ma manca per ora di indicazioni specifiche in termini di finanziamenti. (segue) (Git)