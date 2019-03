Asia: i paesi della regione in cima alla graduatoria globale della proprietà intellettuale (3)

- Anche se la Cina sta investendo molto nello sviluppo autonomo di circuiti integrati, il paese asiatico rimarrà dipendente ancora per anni dalle importazioni, incluse quelle dagli Stati Uniti. E’ quanto afferma un rapporto del Centro per gli studi strategici e internazionali (Csis) degli Stati Uniti. James Lewis, direttore del Csis Technology Policy Program, ha sottolineato che ad oggi solo l'8 per cento dei semiconduttori utilizzati in Cina è effettivamente prodotto da aziende di quel paese. Il rapporto afferma che gli investimenti totali previsti dal governo cinese nel settore dei semiconduttori sono pari a 118 miliardi di dollari. Pechino potrebbe raggiungere un livello di autosufficienza nella produzione di microchip vicino al 40 per cento entro il 2020, e del 70 per cento nel 2025: il rapporto non esclude che il paese riesca ad affermarsi come potenza industriale nel campo dei semiconduttori entro il 2030. (segue) (Git)