Asia: i paesi della regione in cima alla graduatoria globale della proprietà intellettuale (4)

- Il rapporto sottolinea che il problema principale per le aziende cinesi intenzionate a innovare nel settore dei semiconduttori non è la mancanza di attrezzature, ma la mancanza di esperienza e competenza. Il rapporto afferma che la direzione adottata dalla Cina nel perseguimento dell’innovazione è in contrasto con la tendenza all'integrazione dell'innovazione e della produzione della catena di approvvigionamento globale. Jimmy Goodrich, vice presidente della politica globale presso l'Associazione statunitense dell’industria dei semiconduttori, ritiene che gli enormi investimenti operati dal governo cinese non siano garanzia, da soli, di un cambio di paradigma negli equilibri industriali globali. (segue) (Git)