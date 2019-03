Asia: i paesi della regione in cima alla graduatoria globale della proprietà intellettuale (5)

- "Spesso le aziende cinesi di maggior successo non hanno il sostegno del governo. Penso che per far sì che la Cina abbia successo, debba essere sostenuta dal mercato. In questo modo le cose saranno più facili e il danno all'industria globale sarà minore", ha detto Goodrich. Secondo il rapporto del Csis, è prevedibile che, se la Cina acquisirà una posizione di leadership nel settore dei semiconduttori, questo vantaggio sarà utilizzato nel campo dell’intelligence, militare, commerciale e politico. Il rapporto avverte anche che, a causa dello stretto controllo da parte dei paesi occidentali sugli investimenti tecnologici aziendali e su fusioni e acquisizioni, la Cina ha rivolto la propria attenzione su Taiwan; alcune società di semiconduttori di Taiwan sono anche attratte da sussidi governativi cinesi e bassi costi del lavoro. (segue) (Git)