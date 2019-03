Asia: i paesi della regione in cima alla graduatoria globale della proprietà intellettuale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli scorsi anni sono aumentate in Cina le registrazioni di brevetti aziendali, e con esse le dispute giudiziarie relative alla proprietà intellettuale, che sono ammontate in tutto a 237mila casi nel solo 2017. Il nuovo sistema prevede che gli appelli riguardanti casi che richiedono una significativa competenza specialistica – ad esempio segreti industriali, antitrust e progetti di circuiti integrati – bypassino le corti provinciali, e vengano presentati direttamente alla Corte suprema. I casi relativi al copyright e ai marchi registrati, che rappresentano l'80 per cento del totale, rimarranno invece competenza della giustizia provinciale. (Git)