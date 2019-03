Cdp: conclusa emissione obbligazionaria "Social" da 750 milioni di euro (2)

- L'emissione, del valore nominale di 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, è destinata a investitori istituzionali e segue l'emissione del Sustainability Bond emesso lo scorso settembre. Sulla base del riscontro positivo del mercato e dell'ammontare degli ordini ricevuti (oltre 2x l'offerta), il prezzo dell'operazione si è attestato a 195 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento, inferiore di circa 15 punti base rispetto alla guidance iniziale. L'emissione, rivolta principalmente ai cosiddetti Socially Responsible Investors, è stata accolta da oltre 100 investitori con una forte presenza di investitori esteri. (segue) (Com)