Cdp: conclusa emissione obbligazionaria "Social" da 750 milioni di euro (3)

- Questa nuova operazione conferma la volontà di Cdp di ampliare le forme di raccolta dedicate ad attività con un positivo impatto sociale ed ambientale, intensificando il proprio impegno a favore del territorio. Inoltre, in linea con quanto annunciato nel Piano Industriale 2019 - 2021, Cdp ha per la prima volta espresso un'attenzione strategica sui temi legati alla sostenibilità, decidendo di ri-orientare il proprio modello d'intervento sulle dimensioni dello sviluppo sostenibile ed in particolare quelle definite all'interno del framework dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'emissione è infatti finalizzata a fornire risorse per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e di riqualificazione urbana, con un'attenzione particolare alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio. (segue) (Com)