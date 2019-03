Cdp: conclusa emissione obbligazionaria "Social" da 750 milioni di euro (4)

- Nello specifico, i proventi dell'emissione saranno destinati alla costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado - dalla scuola dell'infanzia all'università - e alla riqualificazione urbana, tra l'altro, attraverso iniziative volte a migliorare le condizioni di vita di quelle aree in cui sono riscontrabili fenomeni di degrado, disagio sociale e scarsa sicurezza. L'emissione obbligazionaria Social si ispira, in particolare, agli SDG 4 e 11 degli United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): "Istruzione di qualità" e "Città e comunità sostenibili". (segue) (Com)