Brasile: industria brasiliana 18esima nel ranking dei paesi più sviluppati, fa meglio solo dell'Argentina

- Il settore industriale del Brasile risulta ancora molto in ritardo rispetto ai suoi principali concorrenti soprattutto in tema di competitività. E' quanto emerge da un'indagine commissionata dalla Confederazione nazionale dell'industria (Cni) che evidenzia quando l'industria brasiliana riesca a fare meglio solo dell'Argentina. A differenza delle principali indagini internazionali, l'indagine della Cni si è concentrata sulla misurazione della competitività di 18 paesi la cui struttura economica, produttiva e di esportazione risulta simile a quella del Brasile. Pertanto, è possibile acquisire in modo più preciso un avanzamento o una regressione del settore in Brasile. (segue) (Brb)