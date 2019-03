Brasile: industria brasiliana 18esima nel ranking dei paesi più sviluppati, fa meglio solo dell'Argentina (3)

- Lo studio della Cni ha analizzato diversi fattori per classificare la competitività del settore in ciascun paese. Il Brasile è risultato essere il paese con il costo capitale più alto. Cioè è più costoso investire qui che in altri paesi. Il Brasile ha inoltre il terzo peggiore ambiente macroeconomico e commerciale tra i paesi analizzati. Quanto all'istruzione, il Brasile appare all'undicesimo posto: il paese spende lo stesso delle principali economie, ma ha risultati inferiori alle attese. In Brasile, grazie alla profonda disuguaglianza sociale, è risultato competitivo in termini di disponibilità e costo del lavoro. L'industria brasiliana è al sesto posto, dietro solo Perù, India, Cile, Turchia e Colombia. (Brb)