Usa: Casa Bianca propone un limite ai prestiti agli studenti

- L'amministrazione Trump ha proposto lunedì di porre dei limiti ai programmi per i prestiti agli studenti, come parte di una serie di iniziative per la la legge sull'istruzione superiore. Secondo la Casa Bianca, il Congresso dovrebbe mettere un limite ai prestiti federali agli studenti per impedire ai mutuatari di contrarre debiti ingestibili. I funzionari non hanno proposto limiti specifici ma hanno detto che potrebbero variare in base al programma accademico. La Casa Bianca vuole anche combinare cinque opzioni di rimborso del prestito in un piano che potrebbe limitare i pagamenti mensili al 12,5 per cento del reddito discrezionale di un mutuatario. Lunedì, la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha invitato i legislatori a sostenere le proposte, affermando che "fornirebbero agli americani l'accesso a un'istruzione più accessibile e di qualità, migliorerebbe l'affidabilità istituzionale e aiuterebbe gli studenti e le famiglie a decidere con cognizione valutando tutte le opzioni". (Was)