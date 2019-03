Usa: candidata democratica Killibrand si impegna a perseguire case farmaceutiche per crisi oppioidi (2)

- E' stato ampiamente dimostrato che queste sostanze hanno contribuito a sviluppare l'epidemia di oppioidi. A gennaio, il procuratore generale del Massachusetts aveva denunciato in tribunale che membri della famiglia Sackler da anni hanno ingannato medici e pazienti sui pericoli degli antidolorifici oppiacei, attribuendo la responsabilità della dipendenza ai fruitori e aumentando i dosaggi per incrementare la redditività. Negli ultimi 20 anni, secondo i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for Disease Control and Prevention - Cdc) , oltre 200.000 persone sono morte per overdose legate agli oppioidi da prescrizione. (Was)