Usa-Nicaragua: dipartimento di Stato condanna repressione dei diritti umani

- Gli Stati Uniti condannano la continua violenza e repressione del regime di Ortega nei confronti del popolo nicaraguense, inclusa la detenzione arbitraria di centinaia di manifestanti pacifici e violenze contro media indipendenti il ​​16 marzo. "E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dal dipartimento di Stato Usa. Gli Stati Uniti sollecitano una presa di responsabilità da parte di coloro che hanno dimostrato un palese disprezzo per diritti umani e libertà fondamentali", ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Robert Palladino. "Chiediamo al regime di Ortega di liberare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone detenute arbitrariamente; rispettare la libertà di riunione e di espressione dei nicaraguensi; impegnarsi nelle riforme elettorali e organizzare elezioni libere e giuste", prosegue. Gli Stati Uniti - si legge - ribadiscono il sostegno all'Alleanza civica e al popolo nicaraguense nella loro ricerca di ripristinare la democrazia attraverso mezzi pacifici. "Ora è tempo di soluzioni rapide, giuste e prova di buona fede. I nicaraguensi meritano di avere un governo che ascolti le loro voci e rispetti i loro diritti umani e le loro libertà fondamentali", conclude la nota. (Was)