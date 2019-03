Usa-Brasile: stampa, funzionari statunitensi avvertono omologhi brasiliani su utilizzo di Huawei e reti 5G

- Durante i colloqui a Washington i funzionari statunitensi hanno avvertito la controparte brasiliana circa le loro preoccupazioni per la sicurezza sul produttore cinese di apparecchiature per le telecomunicazioni, Huawei. Lo ha riferito un alto funzionario statunitense citato dal quotidiano statunitense "New York Times". Gli Stati Uniti sostengono che la tecnologia Huawei nelle reti 5G di prossima generazione potrebbe essere utilizzata per spiare l'Occidente, accuse respinte da Pechino. La questione 5G è una delle tante in materia di sicurezza, difesa e commercio all'ordine del giorno durante l'incontro di oggi tra il presidente Donald Trump e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. "Loro (i funzionari brasiliani) hanno avuto una serie di incontri diversi qui dove hanno sentito i nostri esperti in materia di sicurezza, intelligence e altro per capire le conseguenze di queste reti e quanto siano pericolose e come potrebbero minare le loro sicurezza nazionale", ha detto il funzionario statunitense ai giornalisti in condizione di anonimato. Un funzionario brasiliano ha poi detto che il Brasile non vuole entrare nella disputa tra gli Stati Uniti e la Cina. Il funzionario ha dichiarato che al momento non sono previsti ostacoli per Huawei in Brasile. (Was)