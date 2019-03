Usa: “Wsj”, la Germania sfida Trump non aumentando il budget della spesa militare

- Il governo tedesco potrebbe tirarsi indietro dall'impegno assunto con gli Stati Uniti per aumentare le spese militari: lo scrive il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” che dipinge la decisione come l'ultimo “gesto di sfida” della cancelliera Angela Merkel nei confronti del presidente Donald Trump. Se confermata in una riunione di gabinetto mercoledì, la mossa segnerebbe un ulteriore passo del graduale allontanamento tra gli Stati Uniti e il suo fedele alleato europeo, dopo i ripetuti attacchi di Trump nei confronti dei partner dell'Organizzazione del nord atlantico (Nato) per non aver osservato l'obiettivo del 2 per cento per la spesa militare. Negli ultimi mesi, Berlino ha evitato le richieste di Washington, che preme per limitare gli acquisti di gas dalla Russia, bandire i componenti cinesi dalle sue reti di comunicazione e impedire alle aziende tedesche di fare affari con l'Iran. (segue) (Was)