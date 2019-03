Usa: “Wsj”, la Germania sfida Trump non aumentando il budget della spesa militare (2)

- Da parte sua Merkel starebbe progettando un vertice senza precedenti tra i capi di governo dell'Unione europea e il presidente cinese Xi Jinping l'anno prossimo, hanno affermato diplomatici europei. La cancelliera Merkel si era impegnata pubblicamente lo scorso anno ad aumentare la spesa militare tedesca all'1,5 per cento del prodotto interno lordo entro il 2024 e avvicinarla al livello del 2 per cento prefissati come obiettivo. Berlino – scrive il “Wall Street Journal” - attualmente spende circa 43 miliardi di euro (49 miliardi di dollari) o oltre l'1,2 per cento del Pil in difesa. Con il nuovo piano di bilancio, svelato lunedì dal ministero delle Finanze, l'anno prossimo la spesa salirà all'1,37 per cento del Pil, per poi ridursi nuovamente all'1,3 per cento nel 2019, all'1,29 per cento nel 2022 e all'1,25 per cento nel 2023. (Was)