Cdp: conclusa emissione obbligazionaria "Social" da 750 milioni di euro (5)

- L'emissione – parte del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell'ammontare di 10 miliardi di euro, quotato presso la Borsa del Lussemburgo – ha una durata di 7 anni (scadenza 21/03/2026), prevede una cedola annuale del 2,125% e ha un prezzo di 99,288%. Per quanto riguarda la tipologia degli investitori, il 54% dei sottoscrittori è stato rappresentato da istituzioni bancarie, il 25% da fondi d'investimento e da società di gestione, il 15% da compagnie assicurative e il rimanente 6% da banche centrali e altri investitori. I titoli, che saranno negoziati presso la Borsa del Lussemburgo, hanno lo stesso rating a medio-lungo termine di CDP, allineato a quello della Repubblica Italiana e pari a BBB (negativo) per S&P, Baa3 (stabile) per Moody's, BBB (negativo) per Fitch e BBB+ (stabile) per Scope. Banca Akros, Banca IMI, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Mediobanca, MPS Capital Services, Société Générale, UBI Banca e UniCredit hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione. (Com)