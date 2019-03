Difesa: Canada estende missioni militari in Ucraina e Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo canadese ha annunciato di aver prolungato la missione “Operation Impact”, il contributo canadese alla guerra contro lo Stato islamico in Iraq, ed esteso la sua missione militare in Ucraina. "Abbiamo compiuto progressi significativi e duraturi, ma riconosciamo che è necessario più lavoro, dobbiamo assicurare che Daesh non possa mai ricostruire e minacciare la sicurezza dell'Iraq, per questo il nostro governo sta rinnovando 'Operation Impact' fino al marzo 2021", ha detto il ministro della Difesa canadese, Harjit Sajjan, durante una conferenza stampa. Il Canada schiererà fino a 850 militari canadesi per sostenere la coalizione globale contro il gruppo terrorista dello Stato islamico e la missione di addestramento della Nato in Iraq. In Ucraina non ci sarà alcun cambiamento per quanto concerne le dimensioni e la composizione del contingente canadese composta da 200 soldati. Il ministro degli Esteri, Chrystia Freeland, ha difeso la decisione, sottolineando che il governo sta dimostrando il suo sostegno all'Ucraina in diversi modi, ad esempio espandendo l'elenco delle sanzioni rivolte agli uomini d'affari russi e contribuendo a monitorare le prossime elezioni nel paese dell'Europa orientale. (Res)