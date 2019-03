Canada: principale funzionario pubblico annuncia pensionamento a sorpresa dopo accuse su caso Snc-Lavalin

- Michael Wernick, capo del Privy Council Office - ente indipendente che fornisce consulenza al primo ministro e al governo del Canada - ha annunciato a sorpresa lunedì la decisione di andare in pensione. Wernick, il più importante funzionario pubblico canadese e una delle figure centrali nel caso Snc-Lavalin, ha annunciato che andrà in pensione prima del previsto perché non si sente più in grado di servire come capo del Privy Council, dopo che i parlamentari dell'opposizione hanno apertamente messo in dubbio la sua neutralità e chiesto le sue dimissioni per il suo ruolo nel caso. Wernick è una delle persone accusate dall'ex procuratore generale Jody Wilson-Raybould di aver fatto pressione per intervenire nel caso giudiziario di Snc-Lavalin per aiutare la compagnia ad evitare un processo penale e una condanna che gli avrebbe impedito di concorrere per aggiudicarsi contratti governativi. (segue) (Res)