Argentina: Fmi approva programma di risanamento fiscale e autorizza esborso da 10,7 miliardi di dollari (2)

- Il documento firmato dal capo della missione tecnica del Fmi, l'italiano Roberto Cardarelli, approfondisce l'analisi della congiuntura evidenziando anche che "l'inflazione mensile rimane elevata" e che il processo di riduzione dell'indice dei prezzi "sarà lungo". Per il raggiungimento di questo obiettivo l'Fmi suggerisce mantenere l'attuale "approccio prudente della Banca Centrale" basato sul rigido contenimento dell'espansione della base monetaria. In questo senso nella nota i tecnici del Fondo si "congratulano per la decisione dell'autorità monetaria di estendere questa politica fino a novembre". Questo irrigidimento del quadro monetario secondo l'organismo "contribuirà a ridurre l'inflazione e ad ancorare nuovamente le aspettative relative a questo aspetto della macroeconomia". (segue) (Brb)